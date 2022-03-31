اليوم.. الحكم في اتهام "أيمن منصور ندا" بسب الإعلاميين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، اليوم الخميس، حكمها على الدكتور أيمن منصور ندا، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، بتهمة سب وقذف إعلاميين.

وتبين من التحقيقات في القضية رقم ٩٨٤٠ لسنة ٢٠٢١ جنح التجمع، قيام أيمن منصور أحمد ندا - 49 سنة - ويعمل رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون - بكلية الإعلام - جامعة القاهرة، نشر علانية وبسوء قصد بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أخبار كاذبة هي أن الإعلام المصري فاقد الكرامة مختلق للأحداث مضيق مساحة الحرية مكمما أفواه المعارضين على خلاف الحقيقة، وكان من شأن نشر تلك الأخبار الكاذبة تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما سب إحدى الهيئات المستقلة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام علنا بطريق النشر على الحساب الإلكتروني الشخصي المتاح للكافة، بأن نعته بالاستبداد والانبطاح وتكميم أفواه المعارضين والتي نالت من قدرها وحطت من شأنها على النحو المبين بالتحقيقات ،كما سب إحدى الهيئات المستقلة الهيئة الوطنية للصحافة علنا بطريق النشر على الحساب الإلكتروني الشخصي المبين ببندي الاتهام السابقين، والمتاح للكافة بأن وجه لها الألفاظ المبينة بيند الاتهام الثاني والتي نالت من قدرها وحطت من شأنها على النحو المبين بالتحقيقات.