الحكم على سائق متهم بالتحرش بطالبة داخل ميكروباص التجمع الخامس.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، حكمها على سائق ميكروباص متهم بالتحرش بطالبة جامعية بالتجمع الخامس.

كشفت التحريات تفاصيل تحرش سائق ميكروباص بفتاة أثناء استقلالها السيارة في المقعد المجاور له، بعد أن نشرت مقطع فيديو التحرش على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وتم عرضه على نيابة القاهرة لمباشرة التحقيقات.

كانت طالبة جامعية نشرت على "فيس بوك" مقطع فيديو، وكتبت عليه: "أنا كنت راكبة ميكروباص في طريقي من موقف الحصري بمنطقة 6 أكتوبر، وفي طريقي للتجمع ومكنش فيه غير مكانين في السيارة غير جنب السائق، ركبت، وفي بنت جنبي بجوار الباب، وفي الطريق حسيت بشىء يلمس رجلي، فتراجعت للخلف، وفي الأول كنت مش عاوزة أعمل شوشرة عشان مظلموش".