شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا لو تسببت سلعة فى عاهه أو مرض مزمن؟.. القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول قانون حماية المستهلك، عقوبة مخالفة أحكامه بخصوص السلع والخدمات، حال تسببها فى إصابة شخص بعاهة مستديمة أو مرض مزمن.

ونصت المادة 72 من القانون، على أنه إذا نشأت عن مخالفة أى حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.

كما أشارت المادة نفسها إلى أنه إذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.