شكرا لقرائتكم خبر عن استرضاء موسكو لن يكبح خططها الحربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مجلة «بوليتيكو» إن ألمانيا تعلمت الدرس الخطأ من تاريخها، مؤكدة أن ضبط النفس مع الرئيس فلاديمير بوتين ليس سوى دعوة للتصعيد أكثر.

وأكد كاتب المقال «ماتياس دوبفنر»، إن سياسات الاسترضاء التي انتهجها رئيس الوزراء البريطاني نيفيل تشامبرلين تجاه أدولف هتلر ليست سوى دليل مرعب على ذلك.

وتساءل: كيف يمكن لأي شخص محاولة التفاوض مع شخص مثل هتلر؟ لماذا استغرق تدخّل الحلفاء وقتًا طويلاً حتى يحدث، ولماذا لم يكن أشد قسوة؟.

وتابع: إن الحديث عن السلام في موسكو، أو قبول وتمجيد جمهورية ألمانيا الديمقراطية ما كانت لتؤدي إلى سقوط جدار برلين وانهيار الستار الحديدي، ما أدى إلى ذلك هو الردع من قبل الولايات المتحدة بدعم من القوة العسكرية ومشاريع مثل مبادرة الدفاع الإستراتيجي وقرار المسار المزدوج لحلف الناتو، بالإضافة إلى شجاعة الناس في الشارع.

وأشار إلى أن قرار برلين بنشر جنود ألمان في حرب كوسوفو، بعد أن فشل الغرب في منع مذبحة 1995 في سريبرينيتشا، كان فصلاً جديدًا وأكثر نضجًا في السياسة الخارجية الألمانية.

وأردف: حتى لو كان الوضع في أوكرانيا لا يمكن مقارنته بالحرب العالمية الثانية، فقد تحدث خبراء محترمون عما يُعتبر مؤشرات على الإبادة الجماعية في الحرب في أوكرانيا.

وأضاف: كان رد الفعل على المطالب الأخيرة من قبل أوكرانيا وغيرها من دول الناتو للتدخل في الحرب متنوعًا للغاية، وكان شديد الوضوح، لقد رحبت دول وسط وشرق أوروبا بالدعوات لتزويد الأسلحة، أو حشد القوات، أو ربما حتى إنشاء منطقة حظر طيران لوقف القتل.

وتابع: لكن في ألمانيا وسويسرا، كان هناك فزع مطلق، عندما كتبت في صحيفة «بيلد» أقترح على أعضاء الناتو تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، اتُهمت بـ «إثارة الحروب».

ومضى يقول: يعتقد «الحمائم» أن أفضل طريقة لتجنب الحروب أو إنهائها هي ضبط النفس والابتعاد عنها وتقديم التنازلات والحديث، يعتقد «الصقور» أنه يمكن تجنب الصراعات أو إنهاؤها من خلال الردع والقوة ومزيج من التهديدات الموثوقة والدبلوماسية.

وأردف: يفضل معظم الناس أن يكونوا حمائم بالطبع، ومع ذلك، فقد أظهر لنا التاريخ الحديث أن الصقور على حق عندما يتعلق الأمر بتأمين السلام أو استعادته، هذا هو الحال في الحرب العالمية الثانية، التي انتهت فقط بفضل الإجراءات الشجاعة للحلفاء، ولم تنتهِ حرب كوسوفو إلا بعد تدخّل الناتو.

وأضاف: في جميع هذه الحالات، كان المزيد من التصعيد يمثل مخاطرة، ومكمن الخطر الآن هو الحجة الرئيسية المطروحة لدعم سياسة عدم التدخل في الحرب في أوكرانيا، إنها حجة مغرية، يبدو معقولًا جدًا، لكن معظم الناس لم يفكروا في الأمر بالكامل، لأن التصعيد يظل خطرًا حتى بدون تحالف مع دعم عسكري.

وتساءل: هل قصف العاصمة كييف ليس تصعيدًا؟ أم قتل النساء والأطفال في ماريوبول؟ ماذا عن التهديد باستخدام الأسلحة النووية؟.

وأضاف: ضبط النفس، وعروض التسوية، واستبعاد بعض الخيارات العسكرية - هذه كلها أشياء يرى المستبدون والديكتاتوريون أنها نقاط ضعف، وبالتالي تُعد تشجيعًا على الاستمرار في طريقهم العدواني؛ باختصار - بالنسبة لهم، ضبط النفس هو دعوة لمزيد من التصعيد.

وتابع: تستند النظرية القائلة إنه يمكن تجنب الحرب إذا تجنبنا التصعيد على افتراض خاطئ بأن المعتدين المستبدين أو الدكتاتوريين سيكونون راضين إذا تمكنوا من تحقيق أهدافهم بفضل عدم تدخل الآخرين، لكن هناك القليل جدًا من بوتين الذي يشير إلى أن هذا هو الحال، كانت تلك السذاجة نفسها هي التي سمحت له بضم شبه جزيرة القرم في عام 2014، وماذا تعلّم بوتين من ذلك؟ لقد تعلم أنه من المنطقي زيادة التصعيد.