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البرنامج السعودي يستعرض الجهود التنموية في اليمن

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الدمام - شريف احمد - يشارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المعرض المقام بمقر الأمانة العامة لمجلس دول الخليج العربية على هامش المشاورات اليمنية - اليمنية برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المدة من 29 مارس إلى 7 أبريل، لتسليط الضوء على جهود المملكة العربية التنموية في مختلف أنحاء الجمهورية اليمنية.
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وقدّم وفد البرنامج من خلال هذه المشاركة عرضاً تعريفياً لزوّار المعرض من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والإعلامية ولعدد من القنوات التليفزيونية والوسائل الإعلامية عن مشاريع ومبادرات البرنامج التنموية في اليمن، والتي بلغت (207) مشاريع ومبادرات تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية.

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كما أطلع الوفد المشارك في المعرض الزوّار على المحافظات المستفيدة من المشاريع والمبادرات التنموية في اليمن، وشارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قصصا للمستفيدين من البرنامج، وعرض فيديوهات لمشاريع ومبادرات البرنامج التنموية التي أحدثت أثراً إيجابياً في معيشة المواطنين اليمنيين، وساهمت في تعزيز الاقتصاد اليمني وتوفير فرص عمل بشكل مباشر وغير مباشر، كما قُدّمت للزوّار مطبوعات وبروشورات وهدايا تذكارية.

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MO Nasa

MO Nasa

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