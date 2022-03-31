عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السيسي والبرهان يؤكدان ضرورة التوصل لاتفاق منصف بشأن سد النهضة

الخميس 31 مارس 2022

الخليج 365

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، تمسك بلديهما بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومنصف وملزم لعملية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.



جاء ذلك في بيان مشترك أصدره السيسي والبرهان عقب اللقاء الذي جمع بينهما الأربعاء، خلال زيارة الأخير إلى القاهرة.

وأكد البيان على توافق السيسي والبرهان حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة، وعلى الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي.

وناقش السيسي والبرهان كذلك تعزيز التعاون الأمني والعسكري، وفق ما جاء في بيان صدر عن مجلس السيادة السوداني.

وأضاف البيان السوداني أن المباحثات بين الجانبين تناولت كذلك التكامل الزراعي والربط السككي والكهربائي بين البلدين.

وعقد البرهان والسيسي، في قصر الاتحادية بالقاهرة، جلسة مباحثات مشتركة تناولا فيها العلاقات الثنائية بين البلدين، وعبر الطرفان عن ارتياحهما لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، وأكدا أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والعلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين.

وبحث الجانبان تعميق التعاون المشترك على الصعيدين الأمني والعسكري بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين.

كما تناولت المباحثات الأوضاع والتطورات الإقليمية.

في السياق، قال العميد الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إن زيارة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى مصر تأتي في منعطف تاريخي مفصلي على المستوى الإقليمي والدولي، واصفا العلاقات السودانية المصرية بـ"الصلبة والقوية".

ووصل البرهان إلى مصر في زيارة رسمية، رافقه فيها مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

ويشهد السودان احتجاجات مستمرة منذ 5 أشهر تقودها لجان مقاومة الاحتجاجات الشعبية للمطالبة بالحكم المدني واستعادة مسار الانتقال، بعد قرارات قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، القاضية بحل الحكومة وإعلان الطوارئ.