عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ثاني مكالمة في أسبوع.. زيلينسكي يهاتف السيسي

الخميس 31 مارس 2022

الخليج 365

تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.



وقال بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الاتصال بحث مستجدات الأزمة الأوكرانية، حيث استعرض الرئيس الأوكراني آخر التطورات في هذا الإطار خاصة ما يتعلق بمسار المفاوضات.

وأكد السيسي من جانبه أهمية تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع، فضلاً عن اهتمام مصر ببذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي.

وهذا هو الاتصال الهاتفي الثاني من نوعه بين الرئيس الأوكراني، ونظيره المصري خلال أسبوع.

وخلال الاتصال الأول، شدد السيسي على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، مؤكداً دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً من خلال المباحثات ومسار المفاوضات.

كما أكد متابعة مصر بقلق واهتمام بالغين للتطورات الميدانية المُتلاحقة، وما ينجم عنها من تفاقم الأوضاع الإنسانية، معربًا عن التقدير للإجراءات التي اتخذها الجانب الأوكراني لتيسير خروج المواطنين المصريين من المنافذ الأوكرانية، وضمان سلامتهم وأمنهم.

وأعرب زيلينسكي خلال الاتصال الأول، عن خالص التقدير والامتنان لما قامت به مصر من جهود لمواصلة استضافة السائحين الأوكرانيين في المنتجعات السياحية بمصر، وتقديم كافة سبل العون لهم منذ اندلاع الأزمة، وكذلك تيسير إجراءات عودتهم إلى الدول المجاورة لأوكرانيا.