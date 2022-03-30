شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم للنواب: التدريب على المناهج الحديثة ساهم فى صقل مهارات المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: "إننا بعدما انتهينا من أزمة العجز فى المعلمين بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 30 ألف معلم علي مدار 5 سنوات بإجمالي 150 ألف معلم، بدأنا نعمل علي تدريب المعلمين".

وتابع فى كلمته خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامى هاشم، بشأن خطة وزارة التربية والتعليم لتدريب المعلمين: "إننا وضعنا مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الـ5 مكونات فيما يتعلق بالتعيين".

وأكد رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أزمة الفصل الرابع الابتدائي بدأت تخف تدريجيا، كاشفاً أن التدريب للمعلمين علي المناهج الحديثة والعلمية ساهمت في صقل مهارات المعلمين والموجهين، وبالتالي أصبح تدريس المادة أمرا سهلا.

وأشار "حجازي"إلى أنه تم تدريب معلمي الفصل الرابع علي المنهج المتطور، حيث المستهدف كان تدريب 112 ألف معلم تم تدريب حوالي 107 آلاف منهم بنسبة 95%، وتم تدريب المعلمين علي مادة القيم واحترام الآخر، حيث كان مستهدفا 17 ألف موجه تم تدريب 16 ألف منهم، مؤكداً أن هذا ساهم في تخفيف حدة أزمة الفصل الرابع الإبتدائى.

من جانبه، أكد الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم، أن اللجنة تدعم أي ارتقاء بالعملية التعليمية وبالمعلمين وبالمنظومة بأكملها.