"زراعة البرلمان" توصى بتشكيل لجنة لبحث الإستفادة من الهندسة الوراثية

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، بتشكيل لجنة من وزارات الزراعة والصحة والبيئة، ومركز البحوث الزراعية وأحد نواب لجنة الزراعة بمجلس النواب ورئيس اتحاد منتجى الدواجن، لدراسة مدى السير والاستفادة من تقنية الهندسة الوراثية في الزراعة بما لايضر بصحة الإنسان،على أن اللجنة بعملها وتقديم تقرير للجنة خلال ستون يوما من قرار تشكيلها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم الديب، بشأن عدم السماح للمزارعين بزراعة تقاوي الذرة المعدلة وراثيًا في مصر رغم ارتفاع محتواها من البروتين النباتي وإنتاجيتها المحصولية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأعلاف الحيوانية، بحضور ممثلي وزارات الصحة والزراعة والبيئة ومركز البحوث وعدد من الشركات المختصة بإنتاج التقاوى.

وقال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، ان اجتماع اليوم يعد بمثابة جلسة حوارية للاستماع إلى كافة الأطراف بهدف التوصل إلى تصور للسير في ذلك المجال، لاسيما في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلك الملف، وفكره الحديث للتنمية بمختلف أشكالها

وأضاف الحصرى، هناك دول عديدة، سبقتنا في ذلك المجال ومازلنا نقف مكاننا ونتردد فيه.

ومن جانبه أشاد الدكتور عباس الشناوى، رئيس هيئة الخدمات بوزارة الزراعة، بفتح اللجنة لذلك الملف، قائلا:" ما يحدث اليوم يؤكد أننا في الطريق الصحيح، فنحن في بيت التشريع الحقيقى، فممعهد الهندسة الوراثية، أنشئ في مركز البحوث لهذا الغرض، ولكن هناك بعض الاتفاقيات الدولية تضع بعض الضوابط لتداول المحاصيل المعالجة وراثيا، ما نحتاج فيه لمساعدة تشريعية، بإقرار تعديل تشريعى يسمح لنا بذلك الأمر".

أوصت اللجنة في ختام الاجتماع، بتشكيل لجنة من وزارات الزراعة والصحة والبيئة، ومركز البحوث الزراعية وأحد نواب لجنة الزراعة بمجلس النواب ورئيس اتحاد منتجى الدواجن، لدراسة مدى السير والاستفادة من تقنية الهندسة الوراثية في الزراعة بما لايضر بصحة الإنسان،على أن اللجنة بعملها وتقديم تقرير للجنة خلال ستون يوما من قرار تشكيلها.