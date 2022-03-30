"تعليم النواب" توصي بتدريب طلاب الطب بالنظام الجديد فى المستشفيات

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، بتدريب طلاب كليات الطب بالنظام الجديد 5+2 تدريباً فعلياً في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة وأن يكون هناك تقييماً مستمراً لأداء أطباء الامتياز للتأكد من اكتسابهم المهارات الطبية اللازمة لمهنة ىالطب.

وناقشت لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة الدكتورسامي هاشم مع لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلي للجامعات تعديلات اللوائح في كليات الطب للتناسب مع النظام الجيد، والتاكيد من تطوير طرق التعليم الطبي ووجود الاماكن الكافية لتدريب أعداد من أطباء الإمتياز.

وقال الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن اللجنة ناقشت موضوع التدريب الإلزامي لطلاب كليات الطب 5+2، حيث كان الطلاب في النظام السابق 6 سنوات وسنة إمتياز وتم تغيير النظام في 2018 ليصبح هناك تدريب إلزامي لطلاب الامتياز.

وأشار إلى أنه تم استعرض أيضاً استعدادات الجامعات وكليات الطب لهذا النظام من خلال الإمكانيات المتاحة والتدريب للكوادر والأطباء.