إقامة مشروعات ومحطة رفع صرف صحي.. "تنفيذي كفر الشيخ" يوافق على 5 قرارات هامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد ديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمناقشة عدد من القرارات تمهيدًا للموافقة عليها، بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمستشار العسكري، واللواء هشام مطر، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن، ووكلاء الوزارات.

ووفق البيان الصادر عن محافظة كفر الشيخ، وافق المجلس على عدد من القرارات تتضمن إنشاء مركز علاج طبيعي بالدور الأول علوي بمبنى جمعية الهلال الأحمر المصري، وإنشاء محطة رفع صرف صحي الواقعة بالحوض القبلي ناحية عزبة الشهيد نصر على مساحة 300 متر، وتجديد الترخيص بإنشاء معهد الروضة بقرية الغبايشة التابعة لمركز سيدي سالم على مساحة 5071 مترًا.

كما وافق المجلس التنفيذي، لشركة دسوكو للبترول، على البدء في حفر بئر على مساحة 3 أفدنة و19 قيراطًا توسعة للبئر الحالي بجمعية السبعين الزراعية بمنطقة إصلاح شالما بمركز سيدي سالم، والموافقة على تخصيص 225 مترًا داخل الحيز العمراني بقرية الخادمية لإقامة مشروعات ذات نفع عام بتخصيص الدور الأول لإنشاء بنك ناصر الاجتماعي فقط على مساحة 205 مترات تقريبًا بقيمة إيجارية، وفقًا لما تحدده اللجان المختصة على أن يجري بناء الدور الأرضي لدار المناسبات مشروعات خدمية للقرية، وتظل بقية المساحة المجاورة ملكًا للوحدة المحلية.