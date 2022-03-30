غدًا.. افتتاح سجل مدني "عنيبس" في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

تشهد قرية عنيبس التابعة لمركز جهينة شمالي محافظة سوهاج، غدًا الخميس، افتتاح السجل المدني، لخدمة المواطنين بالقرية والقرى المجاورة، بحضور اللواء حسام أنور، مساعد مدير الأحوال المدنية لقطاع الصعيد، والكاتب الصحفي جمال حسين، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية والصحفيين والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأبناء القرية.

يأتي افتتاح السجل المدني بقرية عنيبس ضمن سلسلة من الافتتاحات التي شهدتها محافظة سوهاج، في إطار احتفالات أعياد الشرطة والعيد القومي للمحافظة، والذي يوافق 10 أبريل من كل عام.

جدير بالذكر أن أهالي قرية عنيبس كانوا يتكبدون مشقة وعناء، خاصة كبار السن والسيدات عند استخراجهم بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد المميكنة والقيود العائلية وغير ذلك من المحررات الرسمية التي تستخرج من السجل المدني، لبُعد المسافة بين القرية ومركز جهينة، وعدم وجود موقف سيارات أجرة يربط بين القرية والمركز.