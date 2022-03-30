وزير النقل يعلن دخول المنطقة الأتوماتيكية بين برج إشارات صدفا وطما في الخدمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل، دخول برج إشارات صدفا والمنطقة الأتوماتيكية بين برج إشارات صدفا وبرج إشارات طما في الخدمة، بطول ٨ كم وعدد ٢ مزلقان، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد أسيوط نجع حمادى بطول ١٨٠ كم.

وتجري حاليًا شركة تاليس الإسبانية العالمية، تنفيذ مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد أسيوط نجع حمادي بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع (وهذا أعلى معدل أمان في العالم).

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (١٧ برج رئيسي و ٣ برج ثانوي و ٦٠ مزلقان ) وبذلك يكون تم حتى الآن دخول ٨ أبراج إشارات رئيسية وبرج ثانوى بالخدمة وهم ( جزيرة شندويل –المراغة – طهطا - بلصفورة – ( طما - مشطا ) - المنشأة - العسيرات - صدفا) بطول ٨٢ كم من إجمالى ١٨٠ كم ودخول ٢٩ مزلقان من إجمالي ٦٠ مزلقان، لافتا إلى أن برج إشارات العسيرات يتحكم في ٣٢ سيمافور ضوئي و ١٨ موتور تحويله و ٥٣ دائرة تراك كهربى.

وأضاف وزير النقل، أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم والميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث ، وزيادة عدد الرحلات في اليوم ، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.​