البيت الأبيض: مستشارو بوتين يضللونه بشأن حرب أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

قالت متحدثة باسم البيت الأبيض نقلا عن معلومات استخباراتية أمريكية غير محددة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقي معلومات خاطئة من مستشاريه بشأن أداء جيشه في أوكرانيا وتأثير العقوبات على اقتصاد بلاده.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كيت بيدينجفيلد مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض قولها في إيجاز صحفي اليوم الأربعاء "لدينا معلومات أن بوتين شعر بأنه تعرض للتضليل من الجيش الروسي وهو ما تسبب في توترات مستمرة بين بوتين وقيادته العسكرية".

وتابعت "نعتقد أن بوتين تعرض للتضليل من جانب مستشاريه بشأن مدى سوء أداء الجيش الروسي ومدى إصابة الاقتصاد الروسي بالشلل نتيجة للعقوبات لأن كبار مستشاريه يخشون إبلاغه بالحقيقة".

ورفضت بيدينجفيلد تقديم مزيد من التفاصيل بشأن المعلومات الاستخباراتية الأمريكية، قائلة إن الإدارة لا تريد أن تعرض مصادرها أو أساليب جمع المعلومات للخطر.