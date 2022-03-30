بسبب ارتفاع الدولار.. مصدر بالزراعة: توقعات بزيادة أسعار الخضروات والفاكهة من 10 لـ 15%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

توقع مصدر بوزارة الزراعة، ارتفاع أسعار عدد من المحاصيل الزراعية والفاكهة خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار والارتفاع المتوقع للمواد البترولية.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن من أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية، زيادة أسعار الأعلاف والأسمدة التي تعد المصدر الرئيسي للزراعة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة لجائحة كورونا التي أثرت على الدول المنتجة والمصدرة.

وأشار المصدر، إلى أن الدولة المصرية تستعد بكل الطرق لمواجهة هذه الأحداث، موضحًا أن ارتفاع أسعار الوقود المتوقع خلال الفترة المقبلة يزيد من المؤشرات بزيادة الأسعار التي تتكلف على المزارع.

وأكد المصدر، أن الزيادة تتراوح ما بين 10% إلى 15%، مشيرًا إلى أن الدولة لم تدخر جهدًا لتخفيف الأعباء على المواطنين، إلا أن الأحداث المتسارعة والمتتالية هي المحرك الأساسي للأسعار، ولذلك اتجهت مصر في الفترة الأخيرة للبرامج الوطنية ومضاعفة المساحات المنزرعة.

وتابع: "مصر تعتبر من أقل الدول تأثراً بهذه الأزمات".

يذكر أن وزارة الزراعة بالتعاون مع الأجهزة المختلفة تضخ كميات كبيرة من الخضر والفاكهة واللحوم وغيرها من المنتجات عبر 400 منفذ، مع تدشين مبادرة خير مزارعنا لأهالينا.