أوكرانيا مستعدة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الغزو الروسي

ذكر رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في محادثاته مع أوكرانيا هذا الأسبوع أن استعداد كييف للنظر في وضع محايد سيلبي مطلبًا روسيًا رئيسيًا.

وبين أنه خلال محادثات الثلاثاء في إسطنبول، قدمت أوكرانيا مجموعة من المقترحات بما في ذلك استعدادها لتبني وضع دولة محايدة وخالية من الأسلحة النووية والتخلي عن محاولتها للانضمام إلى الناتو.

وقال إنها أبدت أيضًا استعدادها لعدم استضافة قواعد عسكرية أجنبية وإجراء تدريبات مشتركة مع الجيوش الأجنبية فقط بالتشاور مع الدول التي تعمل كضامنة لاتفاق السلام، والتي ستشمل روسيا.

وأن المقترحات تشير إلى استعداد أوكرانيا للتوصل إلى اتفاق «لأول مرة منذ سنوات»، مضيفًا أنه «إذا أوفت بالالتزامات، فسيتم إزالة التهديد بإنشاء رأس جسر للناتو على الأراضي الأوكرانية».

النقاط الرئيسية:

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التطورات الأخرى:

كييف، أوكرانيا

قال أحد مستشاري الرئيس الأوكراني إن التصويت على اتفاق محتمل مع روسيا لا يمكن إجراؤه إلا بعد انسحاب القوات الروسية.

لندن

وصف حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا تقدم الحكومة في الترحيب باللاجئين من أوكرانيا بأنه «بطيء بشكل مخجل» .

موسكو

قال الكرملين إن تحويل مدفوعات الغاز الروسي إلى روبل سيستغرق بعض الوقت.

روما

تجدد إيطاليا عرضها لتكون ضامنًا في حالة التوصل إلى أي اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا يتضمن بندًا بشأن الحياد.

جنيف

اختارت أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قاضياً نرويجياً سابقاً في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لرئاسة لجنة من ثلاثة أعضاء للتحقيق في الانتهاكات والانتهاكات المحتملة في أوكرانيا بعد الغزو الروسي.

وارسو، بولندا

قال رئيس وزراء بولندا إن بلاده ستتخذ خطوات لإنهاء واردات النفط الروسية بحلول نهاية عام 2022.

برلين

يزور رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا في رحلة تهدف إلى المساعدة في تعزيز أمن المنشآت النووية في البلاد.