الجوازات: استمرار تعليق استخدام الهوية الوطنية للسفر لدول الخليج

قالت الإدارة العامة للجوازات في السعودية إن قرار تعليق استخدام الهوية الوطنية للسفر إلى دول الخليج لا يزال مستمرا. وكانت سلطنة عُمان، قد أتاحت اليوم إمكانية دخول المواطنين الخليجيين إلى السلطنة عن طريق استخدام بطاقة الهوية، من خلال المنافذ المختلفة. وقال الحساب الرسمي لشرطة عُمان السلطانية على موقع التواصل تويتر: “تسترعي شرطة عمان السلطانية انتباه المواطنين الكرام بإمكانية استخدام البطاقة المدنية للعبور من المنافذ البرية المجاورة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة”. وأضافت: "كما باستطاعة رعايا دول مجلس التعاون الخليجي الكرام استخدام بطاقة الهوية لدخول سلطنة عمان عبر المنافذ المختلفة".



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