وزير خارجية أوكرانيا يحذر وفد بلاده: لا تأكلوا أو تشربوا خلال التفاوض مع الروس



بعد ورود أنباء عن تعرض، الأوليغارش الروسي، رومان أبراموفيتش وآخرين، للتسمم أثناء تواجدهم في مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، لأجل إيجاد صيغة حل للحرب على أوكرانيا، حذرت كييف مفاوضيها من الأكل أو الشرب أو حتى لمس أي شيء أثناء توجههم إلى المحادثات مع روسيا في إسطنبول.



ونصح وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، في مقابلة على القناة التلفزيونية الوطنية "يوكرانين 24" أي شخص يتفاوض مع روسيا ألا يأكل أو يشرب أي شيء "ويفضل أن يتجنب لمس الأسطح" وفق تعبيره.



وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" وموقع "بيلينغكات" المتخصص في التحقيقات الاستقصائية، قد أشارا إلى حالة تسمم يكون قد تعرض لها أبراموفيتش واثنين من الوفد الأوكراني المفاوض.



وأجمع المصدران أن المعنيين اشتكوا من "عيون حمراء، وألم في الحلق، وبثور في جلدهم خصوصا على مستوى الوجه والأيدي" ، وهي أعراض تتفق مع التسمم بمواد كيماوية، حسبما تقول صحيفة "واشنطن بوست".





وفي الشهر الماضي، أكد متحدث باسم أبراموفيتش أن أوكرانيا اتصلت به للمساعدة في تسهيل محادثات السلام مع موسكو.



ومع ذلك، فإن مدى دوره في تلك المفاوضات لا يزال غير واضح.



وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف الثلاثاء إن "أبراموفيتش يساهم فقط في ضمان اتصالات معينة بين الجانبين الروسي والأوكراني، وهو ليس عضوا رسميا في الوفد ".



وسعت كل من كييف وموسكو إلى كبح الآمال في تحقيق انفراجه كبيرة إثر محادثات إسطنبول، التي جرت الثلاثاء، بعد مفاوضات رفيعة المستوى في أنطاليا التركية، في وقت سابق من هذا الشهر، حيث أخفقت أسابيع من المحادثات عبر رابط الفيديو في التوصل إلى اتفاق.



وقال كوليبا لوسائل الإعلام المحلية الاثنين إن هدف كييف في أحسن الأحوال هو وقف إطلاق نار "مستدام".



ودخلت الحرب الروسية في أوكرانيا، الثلاثاء، يومها الرابع والثلاثين، بينما حيث ارتفع عدد القتلى من الجانبين واستمر قصف المدن الأوكرانية بشدة.

