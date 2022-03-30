انت الان تتابع خبر مصارعة العراق تتوج بلقب العرب في السعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حققَ المنتخب العراقيّ للناشئين بالمصارعة الرومانية تسعة أوسمة، منها خمسة ذهبية وثلاثة فضية ووسام برونزي محرزاً المركز الأول في البطولة العربية التي اختتمت مساء اليوم الأربعاء في مدينة مكة المكرمة بمشاركة (١٦) منتخبا عربياً.



وقالَ رئيس اتحاد المصارعة، شعلان عبد الكاظم في بيان، إن "أبطال العراق أكدوا من خلال المحفل العربي الكبير التطورَ الواضح الذي تشهده رياضة المصارعة رغم المنافسة القوية بين لاعبي المنتخبات المشاركة"، مبيناً أن "البطولة شهدت بروز نخبةٍ واعدة من المواهب التي سيكون لها شأنٌ كبير في عالم اللعبة، إذ توفرت المستلزمات الأساسية التي يحتاجها لاعبو المصارعة".

وأضافَ شعلان أن "منتخب العراق للناشئين بفعالية الرومانية حقق خمسة أوسمة ذهبية، حيث حصد اللاعب حسين حيدر علي المركز الأول في وزن 48 كغم وحقق اللاعب حسام منصور احمد المركز الأول في وزن 55 كغم، فيما نال اللاعب إدريس زياد رمزي المركز الاول في وزن 71 كغم واستطاع اللاعب احمد محمد قادر إحراز المركز الاول في وزن 80 كغم، وحقق لاعبنا سجاد حسين ناصر بوزن 92 كغم المركز الاول".

وأوضحَ رئيس الاتحاد أن "ناشئي العراق حصدوا ثلاثة أوسمة فضية ووساما برونزيا أيضاً، فقد استطاع اللاعب محمد الجواد باسم إحراز المركز الثاني في وزن 45 كغم وفي وزن 51 كغم حقق اللاعب مصطفى محمد علي المركز الثاني، فيما حصل اللاعب حسين علي هاشم على المركز الثاني في وزن 110 كغم، فيما حصل اللاعب حسين مجبل علوان على المركز الثالث بوزن 65 كغم".

يذكرُ أن منتخب السعودية أحرز المركز الثاني وسوريا بالمركز الثالث، في حين حصلت منتخبات الجزائر على المركز الرابع والأردن على المركز الخامس والمغرب بالمركز السادس وتونس في المركز السابع.