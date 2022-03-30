9 أوسمة لأشبال العراق بألعاب القوى في بطولة الشام الدولية

وفي سباق دفع الثقل حصدت رنين احمد البرونزية بمسافة بلغت 8,78 متر، وتألق لاعبونا في سباق الفي متر موانع حيث حصد عباس موسى كاظم الذهبية بزمن بلغ 7,03 دقيقة ونال زميله علي نوري عبد الهادي البرونزية بزمن 7,11 دقيقة واختتم فريق تتابع المنوع ذكور وإناث حصاد اليوم الأول بفوزهم بالوسام الفضي.

واثنى رئيس الاتحاد طالب فيصل على الحصيلة المميزة للميداليات، واكد في بيان، أن هذه الانجازات لفئة الأشبال والبراعم تؤكد النهج الجيد والتخطيط السليم لاتحاد العاب القوى ونأمل أن يكون هؤلاء المواهب نجوم المستقبل للمنتخبات الوطنية.

وبين أن مشاركتنا في بطولة الشام الدولية هي محطة مهمة لاكتشاف قدرات لاعبينا قبل المشاركة في دورة الالعاب العالمية لفئة الأشبال التي تستضيفها روسيا في شهر تشرين الثاني المقبل.