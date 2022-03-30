12 مدينة إيرانية تحرق صور خامنئي وسليماني

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وقام شباب الانتفاضة في طهران، وقائم شهر، ونيشابور، وكرج، وأصفهان، وشيراز، وكرمان، والأحواز، وشوشتر، وبندر عباس، وكوار (فارس) وخاش بإشعال النار في صور لخميني وخامنئي وقاسم سليماني ولوحات مراكز الباسيج القمعية.
وجاءت انتفاضة مدن إيران بعد أيام قليلة من انطلاق العام الفارسي، وبعدما دعت الهيئة الاجتماعية لمنظمة مجاهدي خلق الشعب الإيراني وأنصاره إلى تحويل الاحتفال بليلة الثلاثاء الأخير للسنة الفارسية، إلى حملة وطنية لحرق صور قادة نظام الملالي.
وشهدت المدن الإيرانية في جميع أنحاء البلاد في الأشهر الأخيرة ذروة أنشطة وحدات المقاومة، وأضرمت وحدات المقاومة النار في لوحات إعلانية كبيرة لخامنئي وقاسم سليماني في 43 موقعا في جميع أنحاء إيران، ونصبت صورا كبيرة لقائدة المقاومة مسعود رجوي وابنته مريم رجوي.
وينتهي العام الفارسي يوم 20 مارس الجاري، فيما يبدأ العام الجديد في اليوم التالي، حيث يصل الإيرانيون لنهاية السنة الشمسية 1400.
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