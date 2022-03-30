4 ملايين فروا من أوكرانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن أكثر من 4 ملايين شخص فروا من أوكرانيا بسبب الغزو الروسي.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي إن الرقم الرسمي بلغ 4.02 ملايين شخص، إضافة إلى ذلك، يعتقد أن هناك نحو 6.5 ملايين شخص نازحين داخليا.

ووفقا للوكالة، فإن أكبر تركيز للاجئين الفارين من أوكرانيا يوجد في بولندا، التي سجلت نحو 2.36 مليون وافد، تليها رومانيا (609 آلاف لاجئ أوكراني)، مع تسجيل وصول مئات الآلاف أيضا من هؤلاء اللاجئين إلى ألمانيا والمجر ومولدوفا وسلوفاكيا.