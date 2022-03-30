بريطانيا: وحدات روسية تكبدت خسائر فادحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشار تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا أمس، إلى أن قوات روسية اضطرت للعودة إلى بيلاروسيا بعد تكبدها خسائر فادحة.

ولفت إلى أن هذا الأمر يضع المزيد من الضغوط على الإمدادات اللوجستية الروسية المتضررة بالفعل، ورجح التقرير أن تمضي روسيا في تعويض قدرتها على المناورة البرية من خلال القصف الصاروخي والمدفعي.

وأشار إلى أن ما أعلنته روسيا بشأن التركيز على دونيتسك ولوهانسك ربما يكون بمثابة اعتراف ضمني بأنها تعاني من أجل الحفاظ على أكثر من محور تقدم مهم.