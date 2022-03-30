بعثة أوروبية تعرضت لهجوم في أوكرانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن مكتبا ميدانيا للبعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في أوكرانيا تعرض لقصف من قبل القوات الروسية. وأضاف: حصلت البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في أوكرانيا على معلومات موثوقة تفيد بأن مباني مكتبها الميداني في ماريوبول أصيبت مؤخرا في قصف روسي. ولحقت أضرار جسيمة بمكتب الاتحاد الأوروبي ومعداته. ولم يصب أي من أعضاء البعثة أو المتعاقدين». وأضاف بوريل «ندين بشدة هذه الهجمات، وكذلك أي هجوم يستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية».

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