شكرا لقرائتكم خبر الأمم المتحدة: الأزمة تنذر بكارثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحتى قبل الحرب في أوكرانيا كانت هناك أزمات جوع حادة في أماكن من بينها اليمن أو أجزاء من أفريقيا، حيث لم يكن بالإمكان تقديم المساعدة الكافية إلا بجهد كبير، حسبما قال بيزلي لمجلس الأمن الدولي في نيويورك يوم الثلاثاء، والآن جاءت الأزمة في أوكرانيا على رأس ذلك.
وفي غضون أسابيع تحولت أوكرانيا من «سلة خبز إلى طوابير خبز الآن»، بحسب مدير برنامج الأغذية العالمي.
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