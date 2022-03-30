رئيس لبنان يتعهد بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون أمس إلى تشجيع النازحين السوريين على العودة إلى بلادهم، مؤكدا التصميم على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في 15 مايو المقبل بعد تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لها وإنجاز الكثير من الترتيبات المرتبطة بها.

وقال عون، خلال استقباله في قصر بعبدا، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا رونيسكا «أدعو إلى تأمين المساعدات للسوريين داخل الأراضي السورية لتشجيعهم على العودة؛ لأن حصولهم على مساعدات وهم في لبنان سيشجعهم على عدم العودة».

وأشار إلى سبب عدم التجاوب الدولي مع هذا المطلب اللبناني الذي تكرر في أكثر من مناسبة من دون أن يلقى أي ردة فعل إيجابية، الأمر الذي يثير علامات استفهام حول نيات بعض الدول في إبقاء النازحين في لبنان على رغم عودة الأمن والاستقرار الى غالبية المناطق السورية.

ولفت إلى أن لبنان كان يأمل أن يركز تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق القرار1701 الذي تمت مناقشته قبل أيام في نيويورك ، في إطار الإحاطة الدورية، على تداعيات النزوح السوري إلى لبنان»، وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة زار بيروت وعاين عن كثب واقع النزوح السوري واستمع إلى وجهات نظر المسؤولين اللبنانيين في هذا الصدد.

ولفت عون إلى أن بعض ما ورد في التقرير حول أوضاع النازحين السوريين لم يعكس حقيقة ما يعانيه لبنان على مختلف الأصعدة جراء وجود نحو مليون و500 ألف نازح سوري على أراضيه، مؤكدا أن لبنان لم يعد يحتمل مثل هذا الوضع.

وأوضح أن التقرير الذي تحدث عن ضرورة معالجة جذور الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بلبنان لم يشر إلى الانعكاسات السلبية لهذا النزوح على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، فضلا عن ارتفاع منسوب الجريمة.