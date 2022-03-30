شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب" تهدى درع المجلس لسامح شكرى بمناسبة 100 سنة على تأسيس الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة كريم درويش، درع مجلس النواب للسفير سامح شكرى وزير الخارجية، بمناسبة 100 سنة علي تأسيس وزارة الخارجية المصرية.

وقال السفير سامح شكرى وزير الخارجية، إن مرور 100 سنة على تأسيس وزارة الخارجية ذكرى عزيزة علينا لأنها ذكرى لاستعادة مصر استقلالها وسيادتها، موجها الشكر لنواب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، معربا عن سعادته لحضوره هذا اللقاء.

وأضاف "شكري": "نحن كسلطة تنفيذية نتواصل بشكل دائم مع لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس بشأن كل القضايا"، مشيدا بدور لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قائلا: "تمثيل اللجنة فى المجالس البرلمانية مشرفا ويظهر تاريخ العمل التشريعى لمصر فى المحافل الدولية".

وتابع: "التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لا غني عنه، ومصلحة الوطن والمواطن لا تكتمل إلا بهذا التعاون".