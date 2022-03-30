شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يلتقى سيدات عاملات بالأمانة العامة للمجلس للتهنئة بعيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بعدد من السيدات العاملات بالأمانة العامة لمجلس النواب للتهنئة بعيد الأم، بحضور المستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس.

وأعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي عن تقديره الكامل لمكانة المرأة في المجتمع، مؤكداً أن المرأة المصرية هى صمام الأمان للأسرة المصرية في حماية أبنائها لما تبذله من جهد كبير في تنشئتهم في بيئة صالحة، ومساهمتها الفعالة في تقديم جيل نافع لنفسه ولأهله ووطنه.

ومن جانبهن، أعربن السيدات العاملات بالأمانة العامة لمجلس النواب عن بالغ امتانهن وتقديرهن للدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على هذه التهنئة الغالية والكريمة.