اثنان من قتلى الهجوم قرب تل أبيب يحملان الجنسية الأوكرانية

الهجوم قرب تل أبيب (أ ف ب).

أكدت الشرطة الإسرائيلية، اليوم (الأربعاء)، أن اثنين من القتلى الخمسة الذين قضوا في الهجمات المسلحة التي وقعت مساء الثلاثاء في ضاحية بني براك قرب تل أبيب، يحملان الجنسية الأوكرانية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب بيان الشرطة فإن القتيلين «أجنبيان من أوكرانيا أحدهما يبلغ من العمر 23 عاماً، والثاني 32 عاماً».

وقتل خمسة أشخاص، أمس (الثلاثاء)، في هجمات بالأسلحة النارية في موقعين مختلفين بالقرب من مدينة تل أبيب، وفق ما أفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية في هجوم هو الثالث خلال أسبوع.

ومع هجوم مساء الثلاثاء، يرتفع عدد القتلى خلال أسبوع إلى 11، وقد تبنى تنظيم «داعش» اثنتين من تلك الهجمات.

وأكدت الشرطة أن عناصرها قتلوا المهاجم الذي لم تعلن هويته على الفور، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.