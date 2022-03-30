أوكرانيا تبحث تصدير منتجاتها الزراعية عبر رومانيا

كييف: قالت وزارة الزراعة الأوكرانية في بيان اليوم الأربعاء، إن كييف تتحادث مع رومانيا لشحن صادراتها الزراعية عبر ميناء كونستانتا، على البحر الأسود، بعد أن تسبب الغزو الروسي في إغلاق موانئها.

وأضافت الوزارة أن لأوكرانيا، أحد أكبر مصدري الحبوب والزيوت النباتية في العالم مخزونات تكفي لتلبية احتياجاتها الغذائية عامين، لكنها ستخسر 1.5 مليار دولار شهرياً من الصادرات الزراعية، بسب الغزو الروسي.