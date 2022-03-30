غوتيريش يدين الهجمات «الإرهابية» الأخيرة في إسرائيل

أنطونيو غوتيريش (أ ف ب).

أعرب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش عن «إدانته للهجمات الإرهابية الأخيرة في إسرائيل» حيث قتل 11 شخصاً في سلسلة هجمات بأسلحة نارية وبيضاء كان آخرها هجوم وقع الثلاثاء قرب تل أبيب وراح ضحيته خمسة أشخاص.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم الأمين العام في بيان إنّ «مثل هكذا أعمال عنف لا يمكن تبريرها أبداً وتجب إدانتها من قبل الجميع»، مشدّداً على أنّ غوتيريش «يدعو إلى إنهاء فوري للعنف الذي لا يؤدي إلا إلى تقويض آفاق السلام».

ومساء أمس الثلاثاء قتل خمسة أشخاص في هجومين نفّذهما مسلّح أطلق النار في موقعين مختلفين بالقرب من مدينة تل أبيب قبل أن ترديه قوات الأمن.