شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى لـ"النواب": تداعيات أزمة أوكرانيا حافز للعمل على سرعة إنهائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجاب السفير سامح شكرى وزير الخارجية على تساؤلات النواب خلال حضوره اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مساء اليوم الأربعاء، حول آخر التطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال السفير سامح شكري :" نحن نتابع آخر التطويرات وننتظر نتائج المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني" مضيفا :" نحن كدولة مصرية نلتزم بمبادي الأمم المتحدة مع مراعاة أن هناك مسببات أدت لهذه الأزمة يجب العمل على إزالتها".

وأشار "شكرى" إلى أن الدولة المصرية تتمني عودة كافة الأطراف إلى الحوار والالتزام بمبادئ القانون الدولي" مضيفا : أن " تداعيات الأزمة والعقوبات التي فرضت على روسيا أدت إلى رفع الأسعار فى جميع دول العالم وهو ما يحفز على سرعة الخروج من الأزمة وحلها بما يتسق مع الأعراف الدولية".

جدير بالذكر أن وزير الخارجية سامح شكري، تلقي 24 مارس الجاري، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأوكراني ”ديميترو كوليبا“ تناول مجريات الأزمة الأوكرانية الجارية والصراع العسكري الدائر، حيث أطلعه الوزير الأوكراني على آخر التطورات والأوضاع على الصعيدين الميداني والإنساني، فضلاً عن مسار المفاوضات.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، أكد الوزير شكري على أهمية العمل نحو حقن الدماء، مع التأكيد على ضرورة بذل الجهود وتناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة وتحقيق حل سلمي للنزاع، مشيراً في هذا الإطار إلى اهتمام مصر ببذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك.

وفي هذا الإطار، أحاط الوزير شكري نظيره الأوكراني بتناول القضية من خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته جامعة الدول العربية ومجموعة الاتصال المنبثقة عن الجامعة، وتناولا سبل تفعيلها.