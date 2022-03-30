"خارجية النواب": مصر تحترم القانون الدولى وتتعامل بشرف فى عالم بدون أخلاق

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القاهرة - سامية سيد - رحبت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بالسفير سامح شكرى وزير الخارجية خلال حضوره اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، وقال كريم درويش رئيس اللجنة، إن وزارة الخارجية تعمل فى صمت ولا تتحدث عن نفسها.

وأضاف "درويش" أن زارة الخارجية صوت المواطن فى الخارج، وأن الندية التى تتعامل بها مصر شرف لكل مصرى"، مضيفا: "نحن فى المحافل الدولية نستند على المواقف الدولية لدولة المصرية"، وتابع: "إنجازات الدولة المصرية لا ينكرها إلا جاحد".

وكان النائب علاء عصام عضو اللجنة الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على مواقفه الداعمة للمواطن المصرى سواء داخل مصر أو خارجها.

وقال عصام، خلال اجتماع سابق للجنة: "كل التحية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يستجيب لأبناء مصر ويصدر بشكل فورى فى المواقف الصعبة بعودة العالقين فى الأماكن التى فيها عدم استقرار وآخر هذه المواقف توجيهاته بشأن المواطنين المصريين فى أوكرانيا".

وتابع عصام: "نعتز ببيان الدولة المصرية الذى صدر بشأن الأحداث فى روسيا وأوكرانيا"، مؤكدا أن مصر تحترم القانون الدولى، وتتعامل بشرف فى عالم بدون أخلاق".