شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يطالبون بتطبيق التسعيرة الجبرية.. ووزير التموين يعقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب إيهاب عبد العظيم، وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتطبيق التسعيرة الجبرية علي السلع الهامة والضرورية للمواطن، لضبط ارتفاع الأسعار والحد من السوق السوداء .

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير ، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية .

وعقب الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، علي حديث النائب إيهاب عبد العظيم، بأن الحكومة لا تتدخل في تسعير السلع، ولكن تقوم بتسعير السلع التموينية فقط لأنه يتم صرفها من الوزارة للمواطنين، مؤكدا أن السلع الحرة تخضع لرقابة جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك ويقومون بدور كبير في ضبط السلع.

من جانبه، قال النائب إيهاب عبد العظيم، إنه سبق التقدم والمطالبة بإنشاء أسواق جملة فى غرب مركز العدوة بالمنيا ويوجد مساحة 20 ألف متر أرض أملاك دولة بقرية الشيخ مسعود لعمل منطقة جملة مناطق لوجستية، وهو ما عقب عليه الوزير بأن الأمر قيد الدراسة.

وطالب عبد العظيم، بالاهتمام بالرقابة على الأسعار من الجهات الرقابية من مباحث تموين وغيرها، موجها الشكر إلي محافظ المنيا، ووكيل وزارة التموين بالمنيا ورئيس الغرفة التجارية، لدورهم في تخصيص العديد من معارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة .