شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى للنواب: مصلحة الوطن لا تكتمل إلا بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، السفير سامح شكرى وزير الخارجية، وقال النائب كريم درويش رئيس اللجنة أن وزارة الخارجية تعمل فى صمت ولا تتحدث عن نفسها، بينما إنجازاتها هى التى تتحدث.

وقال السفير سامح شكرى وزير الخارجية، إن مرور 100 سنة على تأسيس وزارة الخارجية ذكرى عزيزة علينا لأنها ذكرى لاستعادة مصر استقلالها وسيادتها، موجها الشكر لنواب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، معربا عن سعادته لحضوره هذا اللقاء.

وأضاف "شكري": "نحن كسلطة تنفيذية نتواصل بشكل دائم مع لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس بشأن كل القضايا"، مشيدا بدور لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قائلا: "تمثيل اللجنة فى المجالس البرلمانية مشرفا ويظهر تاريخ العمل التشريعى لمصر فى المحافل الدولية".

وتابع: "التعاون بين السلطتين التشريعية والتفيذية لا غني عنه، ومصلحة الوطن والمواطن لا تكتمل إلا بهذا التعاون".