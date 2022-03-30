التنمية الصناعية: دراسة لزيادة توفيق الأوضاع لضم القطاعات غير الرسمية

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القاهرة - سامية سيد - استعرض النائب أحمد علي إبراهيم، طلب الإحاطة بشأن تجاهل وزارة التجارة والصناعة لمنطقتي مؤسسة الزكاة والحوض الطويل بحي المرج بمحافظة القاهرة لتوفيق أوضاعهما، قائلا: رغم تحديد التخطيط العمراني بالمحافظة أنهما منطقتان ذات استخدام صناعى إلا أن هناك تجاهل كبير للمنطقة.
وأكد على أن هاتان المنطقتين الصناعيتين بها العديد من الأشخاص الذين لم يستطيعوا توفيق أوضاعهم رغم حصولهم علي نموذج 3 جدية، متابعا: "أصحاب المصانع كل مرة يسعون للجدية ويصطدمون بالحي".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة.
ومن جانبه، قال المهندس محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن هناك دراسة لزيادة توفيق الأوضاع لضم القطاعات غير الرسمية ، موضحا أن هناك خطاب رسمي موجه لمحافظة القاهرة حول بيان تفصيلي للمناطق الصناعية مصانع وورش ولم يتم الرد حتي الآن.
وتابع: "إذا كانت القيمة الشتغيلية 35 كيلو وآت ستتبع التنمية المحلية أما إذا كانت القيمة التشغيلية أكثر ستكون مع التنمية الصناعية، مشيرا إلى أن كل ما تحتاجه الهيئة هو بيان تفصيلي حول المنشأة الصناعية".
ومن جانبه قامت لجنة الصناعة بتسليم النائب مقدم طلب الاحاطة نسخة من الجواب المرسل من التنمية الصناعية الي محافظة القاهرة حول استعجال محافظة القاهرة بالرد حول إرسالهم البيان التفصيلي والحصر للمصانع والورش بمحافظة القاهرة.