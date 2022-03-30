التنمية الصناعية: دراسة لزيادة توفيق الأوضاع لضم القطاعات غير الرسمية

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القاهرة - سامية سيد - استعرض النائب أحمد علي إبراهيم، طلب الإحاطة بشأن تجاهل وزارة التجارة والصناعة لمنطقتي مؤسسة الزكاة والحوض الطويل بحي المرج بمحافظة القاهرة لتوفيق أوضاعهما، قائلا: رغم تحديد التخطيط العمراني بالمحافظة أنهما منطقتان ذات استخدام صناعى إلا أن هناك تجاهل كبير للمنطقة.

وأكد على أن هاتان المنطقتين الصناعيتين بها العديد من الأشخاص الذين لم يستطيعوا توفيق أوضاعهم رغم حصولهم علي نموذج 3 جدية، متابعا: "أصحاب المصانع كل مرة يسعون للجدية ويصطدمون بالحي".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة.