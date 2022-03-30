شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: مصر تحرص على استقرار السودان وتقديم المساعدات باستمرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، أن مصر تحرص على استقرار السودان وتقديم المساعدات باستمرار، موضحا أن العالم يشهد تحولات كبيرة كثيرة فى إطار حرب روسيا وأوكرانيا، ومنافسات دولية، وإعادة ترتيب القوى والنفوذ، وهذا كله له انعكاسات سياسية على الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف الكاتب الصحفي أكرم القصاص، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن العالم الآن يشهد خرائط تطورات متشابكة، والدول الكبرى والمنظمات الدولية مشغولة بصراعاتها ومنافساتها، فلابد من تنسيق بين العلاقات، موضحا أن مصر تؤكد دائما على التكامل والشراكة، وأصبح الوقت الحالي يفرض السعي نحول التكامل والتعاون بشكل كبير لمواجهة التحديات الراهنة.

وتابع الكاتب الصحفي أكرم القصاص، أن أفريقيا رغم أنها سلة غذاء العالم، لكنها تعانى من مشكلات كثيرة، ومصر حريصة على علاج هه المشكلات، مشيرا إلى أن مصر تتحرك في مختلف الاتجاهات إقليميا، في الخليج والشرق الأوسط وليبيا، لاسيما دعم المسار السياسى في ليبيا، كما أن العلاقات بين مصر والسودان هي علاقات وطيدة للغاية وشعب وادى النيل هناك إدراك واضح شعبى ورسمى.

ولفت الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إلى أن هناك قضايا مشتركة بين مصر والسودان، فملف السد الإثيوبى وأهمية التوصل إلى اتفاق ملزم للملء والتشغيل نظرا لأن مصالح مصر والسودان مرتبطة بهذا الأمر .