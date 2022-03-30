شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "نقل النواب" يطالب بالتوزيع العادل لموازنة التنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بصعيد مصر هو بداية الاهتمام به، حيث تم إهماله لسنوات طويلة، ونشهد جميعا بأن أهالى الصعيد دائما يقفون بجانب الدولة وهم أهل شهامة وجدعنة.

وأكد النائب علاء عابد، أن اللجنة قامت بزيارة لمحافظات الأقصر وقنا والبحر الأحمر، وتفقدنا عدد من المحاور والطرق والموانئ، لافتا إلى أن طريق قفط / القصير بمسافة 140 كم يربط بين محافظتي قنا والبحر الأحمر يحتاج إلى رفع كفاءة وتأهيل، وأيضا طريق رأس غارب /الغردقة والزعفرانة، لافتا إلى أن اللجنة تفقدت أيضا عدد من الموانئ، ومنها ميناء سفاجا والذي تحول إلى ميناء بمواصفات عالمية يتم من خلاله الاستيراد والتصدير، وتمت معاينة بعض المزلاقنات بالسكة الحديد بمحافظة قنا واللجنة ترى ضرورة زيادة مساحة المزلقانات من أجل السيولة المرورية.

وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات، بأن يكون هناك توزيع عادل لموازنة وزارة التنمية المحلية بين المحافظات، ويكون هناك اهتمام بمحافظات الصعيد فلا يعقل أن يتم إنفاق ٨٠% من موازنه وزارة التنمية المحلية علي محافظتي القاهرة والجيزة و٢٠% يتم توزيعها على باقى محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة على، وسناء الحساني، والنائب مصطفي محمود، بشأن عدم وجود مزلقان للسكة الحديد فى قرية المقربية - مركز قوص محافظة قنا، وعدم وجود أى حواجز أثناء عبور القطارات.