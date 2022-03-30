شكرا لقرائتكم خبر عن نقل البرلمان توصى بإقامة كوبرى مشاة بقرية المقربية بمحافظة قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم عدد من طلبات الإحاطة المقدمه من النواب بداتها بمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة غادة على، وسناء الحساني، والنائب مصطفي محمود بشأن عدم وجود مزلقان للسكة الحديد في قرية المقربية - مركز قوص محافظة قنا، وعدم وجود أي حواجز أثناء عبور القطارات.

وقالت النائبة غادة علي مقدمه طلب الإحاطه ان هناك حاجه ملحة لإنشاء كوبري مشاة أو إقامة مزلقان علي السكة الحديد بقرية المقربية بمحافظة قنا، قائلة لا يليق بالجمهورية الجديدة عدم وجود كباري مشاة فوق المزلقانات القائمة لحماية ارواح المواطنين وأطفال المدارس.

ومن جانبه قال حازم عمر نائب محافظ قنا، إننا كمحافظة ليس لدينا مانع من اقامه كوبري مشاة ، بقرية المقربيه ويتم التنسيق بين المحافظة ووزارة الري ووزارة النقل ، ووزارة التنمية المحلية لانشاء الكوبري في 23/24.

ومن جانبه قال محمد بخيت مدير إدارة بهندسة السكة الحديد بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه ليس لدية مانع من إقامة كوبرى مشاة أو مزلقان في قرية المقربيه بمحافظة قنا، ولكن لا يوجد اعتماد مالى له.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد بإدراج كوبري مشاة في العام المالي 23/24 بقرية المقربية بمحافظة قنا.