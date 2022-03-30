أوكرانيا تحذر من تجميع روسيا قواتها للتركيز على دونيتسك ولوهانسك

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - (بي بي سي)

حذر الجيش الأوكراني اليوم من أن روسيا تقوم بإعادة تجميع قواتها للتركيز على القتال في دونيتسك ولوهانسك الواقعتين في إقليم دونباس، شرقي البلاد.

وكانت موسكو قد حددت إقليم دونباس كهدف رئيسي لها، ولا يزال القتال مستمرا هناك، بما في ذلك مدينة ماريوبول التي تتعرض لقصف مكثف وتحاصرها القوات الروسية منذ أسابيع.

ويسيطر المتمردون الانفصاليون المدعومين من روسيا على دونيتسك ولوهانسك منذ عام 2014.

كما شهدت أماكن أخرى في أوكرانيا تصاعدا في القتال، بما في ذلك المناطق الشمالية مثل كييف، وتشرينهيف التي أكد حاكمها عدم توقف الهجمات التي تشنها روسيا، على الرغم من تعهدها بخفض نشاطها العسكري هناك.