"الهجان" يواصل افتتاح معارض أهلًا رمضان بمدن القليوبية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

واصل عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، افتتاح معارض أهلًا رمضان، إذ افتتح مساء اليوم الأربعاء، معرض أهلًا رمضان بمدينة شبين القناطر، في إطار جهود المحافظة في محاربة غلاء الأسعار من خلال التوسع في فتح منافذ ومعارض بيع السلع المخفضة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى تفعيل إدارات المتابعة والتفتيش بالمحافظة وأجهزتها وإدارات التموين للمرور على منافذ بيع السلع الغذائية والسلاسل التجارية للتأكيد على التزام التجار بالبيع بالأسعار المقررة ومنع احتكار السلع والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وعقب افتتاح المعرض، تابع المحافظ سيارتين تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة المدنية التابع للقوات المسلحة كمنافذ ثابتة ومتحركة تجوب مركز ومدينة شبين القناطر، لتلبية جميع احتياجات المواطن طوال أيام شهر رمضان، ومحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار، في إطار الجهود المكثفة من القوات المسلحة في محاربة الغلاء ورفع العناء عن كاهل المواطنين.

وقال المحافظ، إن تلك المعارض توفر السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وأسعار مدعمة طوال مدة الشهر الكريم، بمشاركة كبرى شركات ومصانع الأغذية بالمحافظة، مشيدًا بتنوع المنتجات المعروضة التي تغطي احتياجات الأسرة على مدار الشهر الكريم.

والتقى "الهجان" المواطنين المتواجدين بالمعرض واستمع إليهم للتأكد من مدى رضاهم عن السلع المعروضة وأسعارها ومدى أهمية مثل هذه المعارض في تلبية احتياجات الأسرة المصرية على مدار الشهر الفضيل، مؤكدًا أنه جرى افتتاح 8 معارض "أهلًا رمضان" حتى الآن، كما جرى افتتاح 3 معارض تم التنسيق لها بين مكتب المبادرات الشبابية بالمحافظة ومديرية الشباب والرياضة بمدن طوخ وبنها وكفر شكر.

واضاف أنه جاري التنسيق لافتتاح معارض في باقي المحافظة لتغطية جميع المدن، في إطار خطة المحافظة لدعم المواطنين وتوفير السلع الغذائية في منافذ قريبة من محال سكنهم بأسعار مخفضة، موجهًا بحسن استقبال المواطنين والتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم من السلع.