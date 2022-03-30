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حركة فتح: الاحتلال كسياسة ووجود هو الجريمة الكبرى

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محمد اسماعيل - القاهرة - فلسطين - (أ ش أ)

قال نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال كسياسة ووجود هو الجريمة الكبرى التي يُعاني منها الشعب الفلسطيني.

وأضاف العالول - خلال اجتماع مع رئيس مكتب تمثيل جمهورية ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوفتشا، أن الاحتلال يدفع بحالة من التوتر التي تشهدها الأراضي الفلسطينية نتاج السياسات التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية، بما يتخللها من قتل بدم بارد للفلسطينيين وانتهاكات وتهويد للقدس ومقدساتها، وما يواجهه الفلسطينيون من اعتداءات متواصلة من قبل المستعمرين المستوطنين على كامل الأراضي الفلسطينية.

وأشار العالول إلى أنه منذ بدء العام الحالي استشهد أكثر من عشرين فلسطينيًا من أطفال وشباب وكبار في السن، مؤكدًا ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره المطلوب للجم الاحتلال ووقف سياساتها أحادية الجانب التي تقوض فرص وجود الحل على أساس الدولتين.

ومن جانبه، أكد الممثل الألماني على دور بلاده الداعم لحل الدولتين والتزام بلاده بدعم هذا الحل والتغلب على العقبات التي تقف أمامه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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