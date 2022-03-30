وزير السياحة يعلن افتتاح 13 فندقا جديدًا بطاقة 2400 غرفة بنهاية العام الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والاثار، تم افتتاح 21 فندقاً منذ يناير 2021 بطاقة فندقية تصل إلى نحو 3500 غرفة.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للسياحة والآثار، اليوم، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والطيار محمد منارعنبة، وزير الطيران المدنى، واللواء حسام شحاته، مدير إدارة المتاحف العسكرية، واللواء أحمد سعد، نائب رئيس قطاع شرطة السياحة والآثار، والدكتور أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية

وأوضح وزير السياحة، أنه من المتوقع افتتاح 13 فندقا آخر خلال العام الجاري، بطاقة حوالي 1400 غرفة، بالإضافة إلى نحو 1000 غرفة من خلال المشروعات المتعثرة بقطاع نبق.

وأكد العناني، استمرار لجان التفتيش على الفنادق، ضماناً للحفاظ على مستوى جودة الخدمة، ومن ثم الحفاظ على القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري.