الإعلام الحكومي تلقّى أمرا من بوتن.. ممنوعٌ تداول اسم “أبراموفيتش” في الأخبار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ 40 دقيقة

أفادت صحيفة ديلي ميل بأن وسائل الاعلام الروسية الرسمية قد مُنعت من ذكر اسم “رومان أبراموفيتش” خلال تغطيتها للمفاوضات السلام مع أوكرانيا.

وتأتي خطوة ازاحة مالك نادي تشيلسي من التداول في المحطات التلفزيونية ووكالات الانباء، بعد “تسمم” الملياردير البالغ من العمر ٥٥ سنة، في كييف في وقت سابق هذا الشهر.

وتجمع “أبراموفيتش” روابط مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، وتلقى عقوبات من بريطانيا والولايات المتحدة في أعقاب الحرب الأوكرانية. وقد كشفت “كسينيا سوبتشاك” وهي سياسية ومعارضة روسية، خبر منع الاعلام من تداول اسم “ابراموفيتش”.

وغالبا ما يتلقى الاعلام الحكومي في روسيا الأوامر مباشرة من الكرملين. وقد قالت المعارضة الروسية ان وسائل الاعلام منعت من ذكر دور رجل الاعمال في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

في السياق، اشار أحد المصادر الى تلقيهم الامر من السلطات في ٣٠ آذار: “لن نذكر بعد اليوم أن أبراموفيتش يشارك في المفاوضات”.

يذكر ان أهل والدة رجل الاعمال الروسي هم من اوكرانيا، وكذلك كان مشاركا في المحادثات الاوكرانية الروسية التي دارت في تركيا.

ووصفه الاعلام الغربي بأنه صورة تلعب دورا هاما في المفاوضات،ويمكنه ان يبني جسورا، رغم ان هناك اشتباها انه يبحث عن الحفاظ على ثروته التي تعرضت للعقوبات.