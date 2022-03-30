ألمانيا ترحب بلعب دور الضامن الأمني في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعربت ألمانيا، الأربعاء، عن ترحيبها بلعب دور الضامن الأمني في أوكرانيا، بعد انتهاء الحرب الدائرة حاليا في البلاد.

وفقً المتحدث باسم الحكومة ستيفن هيبيستريت، فإن ألمانيا مستعدة بشكل أساسي لتكون الضامن الأمني ​​لأوكرانيا في نظام ما بعد الحرب.

وقال هيبستريت في برلين يوم الأربعاء “في عدة مكالمات هاتفية مع المستشار أولاف شولتز، سأل الرئيس الأوكراني زيلينسكي عما إذا كان شولتز يرغب في أن يصبح ضامنا للأمن في بلاده”.

وتابع “أشار المستشار إلى استعداد عام لألمانيا” للعب هذا الدور.

لمتحدث قال أيضا “مع ذلك، يجب علينا أن نوضح بالضبط ما المقصود بهذلك”، موضحا “من الواضح، أن هذا الأمر (دور الضامن) لن يكون موضع تساؤل إلا بعد التوصل إلى اتفاق سلام، لأن ألمانيا لا ترغب في أن تصبح لاعباً في هذه الحرب”.

ومضى قائلا: “في حالة وجود اتفاق سلام، يُمكن طرح السؤال حول الضمانات التي يجب تقديمها حتى تشعر أوكرانيا بالأمان”.

ودخلت الحرب في أوكرانيا، يومها الـ35، الأربعاء، وسط قتال بين القوات الروسية والأوكرانية في عدة مناطق في شرق وجنوب البلاد، دون أن تنجح جولات مفاوضات في بيلاروسيا وتركيا في تحقيق اختراق حتى الآن.

ومنذ بداية الحرب، يتحدث كل طرف عن خسائر ضخمة في الطرف الآخر، والسيطرة على مدن أو استردادها، دون أن يكون هناك إمكانية للتحقق من الموقف على الأرض بسبب الظروف الأمنية.