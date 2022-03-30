بوتين يحظر استخدام البرمجيات الأجنبية في البنية التحتية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أفادت وكالة “نوفوستي” الروسية، مساء الأربعاء، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومًا يحظر استخدام البرامج الإلكترونية الأجنبية بالمؤسسات الروسية بحلول 2025.

وكان بوتين قد أعلن، في وقت سابق إن روسيا لن تقبل سوى مدفوعات بالروبل لقاء إيصال الغاز إلى “دول غير صديقة”، بما في ذلك جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، بعد فرض عقوبات مشددة عليها جراء غزوها لأوكرانيا.

وقال بوتين خلال اجتماع حكومي نقله التلفزيون: “قررت تنفيذ مجموعة من الإجراءات لجعل مدفوعات إمدادات الغاز إلى دول غير صديقة بالروبل الروسي”، ووجه بتنفيذ التغييرات في غضون أسبوع.

وأوضح أن ذلك يأتي ردا على تجميد أصول روسيا في الغرب بسبب هجومها على أوكرانيا.

وطلب بوتين من البنك المركزي والحكومة أن يحددا “في مهلة أسبوع” النظام الجديد الذي يفترض أن يكون “واضحا وشفافا” ويتضمن “شراء الروبل من سوق الصرف” الروسية.

كان لهذا الإعلان تأثير فوري على العملة الروسية التي قويت أمام اليورو والدولار بعد أن انهارت اعتبارا من 24 شباط/فبراير مع دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا.

وقال بوتين، “من الواضح أن تسليم بضائعنا إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتلقي الدولار واليورو والعملات الأخرى، لم يعد له معنى بالنسبة لنا”.

في الوقت الراهن، تم تجنيب المحروقات الروسية إلى حد كبير من العقوبات الغربية القاسية ضد روسيا.

ورغم أن واشنطن فرضت حظرا على الغاز والنفط الروسيين إلا أنهما لا يزالان يتدفقان إلى أوروبا التي تعتمد كثيرا على المحروقات الروسية وتعد السوق الأول لموسكو.