30 مارس , 2022
ويل سميث وزوجته (أ ف ب).
خرجت جادا بينكيت سميث أمس (الثلاثاء) عن صمتها للمرة الأولى منذ أن أقدم زوجها الممثل ويل سميث على صفع الفكاهي كريس روك على مسرح احتفال توزيع جوائز الأوسكار، إذ نشرت عبر حسابها على «إنستغرام» تعليقاً يتسم بدرجة كبيرة من الغموض.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد كتبت جادا في منشورها عبر الشبكة الاجتماعية «إنه موسم الشفاء وأنا هنا من أجل ذلك».
ولم تُرفق هذه العبارة بأي كلمات إضافية.
ونشرت جادا هذا التعليق بعد اعتذار زوجها علناً من روك وجمهور احتفال الأوسكار عن لجوئه إلى العنف.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما قالته زوجة ويل سميث في أول تعليق لها بعد «صفعة الأوسكار» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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