انت الان تتابع خبر ميداليتان للعراق في بطولة دولية بألعاب القوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - خطف منتخب اشبال العراق بالعاب القوى ذهبية وبرونزية سباق 100م في بطولة الشام الدولية التي انطلقت منافساتها في العاصمة السورية مساء اليوم الأربعاء.

