شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" توصى ببحث اشتراطات مرور مواسير الصرف أسفل القنوات المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض النائب هاني مصطفى خضـر، بشأن إهدار المال العام نتيجة إنشاء محطات رفع صرف صحي دون جدوى نتيجة استحالة تطبيق شروط مرور مواسير الصرف الصحي أسفل الترع والمصارف، وذلك باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة.

وعقب المهندس علاء عزت، رئيس الازارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة المنوفية، إن الهدف من مرور المواسير أسفل المجرى المائي هو الحفاظ على المرفق، وهذا القرار صدر بعد تشكيل لجنة قضت بمرور المرافق العامة أسفل المجرى المائي ب150 سم تقريبا وذلك بهدف الحفاظ على المرفق المائي، وبناء على ذلك يصدر الترخيص وفى حالة وجود 30 سم تقريبا زيادة عن الطول المنصوص عليه يتم الموافقة لاعلاء المصلحة العامة.

وأوصت اللجنة بمزيد من بحث الملف وموافاة اللجنة بالتفاصيل بما يضمن تحقيق المنفعة العامة.

وناقشت اللجنة أيضا، طلبا للاحاطة المقدمين من النائبة شيرين القماش بشأن عدم توصيل خدمة الصرف الصحي للمناطق داخل الحيز العمراني في بعض القرى بمحافظة المنوفية والتي تم تسليمها إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي منذ سنوات.

وطلب اخر بشأن معاناة أهالي مركز وبندر شبين الكوم – محافظة المنوفية، من ضعف مياه الشرب.

وأوصت اللجنة ببحث الأمر مع التنفيذيين لسرعة البت فيه لتقديم خدمة تليق بالمواطنين فى واحد من أهم وابرز القطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية.