شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب النواب": استدعاء اتحاد الكرة لمعرفة أسباب فشل صعود منتخب مصر لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الحكومة بوضع استراتيجية جديدة للنهوض بالرياضة المصرية فى مختلف الألعاب، خاصة كرة القدم، وذلك بعد الخروج من تصفيات كأس العالم، وضياع حلم الصعود لكأس العالم.

وأشار رئيس لجنة الشباب، إلى أن اللجنة طالبت مرارا وتكرارا بوضع استراتيجية واضحة لتطوير الرياضة المصرية وخاصه كرة القدم المصرية والتى تمثل أهمية كبيرة لكل فئات الشعب المصرى، قائلا: "وللأسف إلى الآن لا نرى خطة واضحة ولا استراتيجية معلنة للتطوير".

وأكد حسين، أن اللجنة طالبت من قبل بقيام الوزارة بدورها فى هذا الشأن بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين لوضع استراتيجية كاملة للنهوض بالرياضة المصرية لا تتغير بتغير الأفراد ولكن تضع نصب أعينها أن تحتل مصر المكانة التى تليق بها فى مختلف الرياضات وخاصة كره القدم، فى ظل الرعاية والدعم غير المسبوقين من الرئيس عبد الفتاح السيسى للرياضة المصرية.

وتابع حسين، على هامش اجتماع لجنة الشباب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة: "نأسف لخروج المنتخب الوطنى، والذى تسبب فى غضب الجماهير المصرية التى عاشت ليلة حزينة أمس الثلاثاء"، كاشفا أن اللجنة ستستدعى رئيس اتحاد الكرة للوقوف على أسباب خروج المنتخب والاستماع إلى خطة الاتحاد لتطوير المنتخبات القومية، لافتا إلى أن خروج المنتخب الوطنى ليس وليد الأمس ولكنه نتيجة طبيعية لحالة من عدم التخطيط وعدم وضوح الرؤية التى تعيشها المنظومة الرياضية.

وأوضح: "إننا برغم مطالبتنا المتكررة فى اللجنة لم نشهد حراك حقيقى من قبل القائمين على المنظومة الرياضية، لوضع برامج واستراتيجيات طويلة الأمد تساهم فى النهوض بالرياضات المختلفة وخاصة كرة القدم حتى تستعيد مصر مكانتها كواحدة من أقوى الفرق فى القارة السمراء".

وفيما يخص التصرفات التى شاهدها العالم كله فى مباراة السنغال دعا رئيس اللجنة اتحاد الكرة للتحرك بشكوى إلى الاتحاد الدولى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ما تم وما رصدته جميع وسائل الإعلام.

ودعا أيضا الدكتور حسن مصطفى بحكم منصبه إلى التحرك خلال اللجنة الأوليمبية الدولية والمهندس هانى أبو ريدة بحكم منصبه فى الاتحاد الدولى إلى مطالبة الاتحاد الدولى بالتحقيق فى الوقائع التى تمت بمباراة مصر والسنغال خاصة أن هناك أحداثا مشابهة جرت فيها إعادة المباراة وتوقيع عقوبات على الدولة المضيفة".